Bagnaia-Marquez, niente da fare: arriva un clamoroso messaggio

Nuove dichiarazioni in vista della prossima stagione, ecco cosa potrebbe succedere tra Marquez e Bagnaia: i dettagli

La stagione di MotoGp si è conclusa, e adesso è tempo di tirare le somme ma, soprattutto, di iniziare a pensare alla prossima annata.

Se da un lato tutta la scena è stata giustamente presa da Jorge Martin, campione del mondo, e dal duello portato in pista con Pecco Bagnaia, dall’altro c’è un pilota che forse non ha ricevuto le giuste attenzioni per un risultato per nulla scontato. Si tratta di Marc Marquez, terzo nella classifica mondiale ma protagonista di un’annata in crescita soprattutto se paragonato agli scorsi campionati. Lo spagnolo veniva da una serie di stagioni disastrose estremamente condizionate dagli infortuni. Dopo la vittoria del mondiale nel 2019, Marquez non era mai andato il 7° posto in classifica, collezionando poi, un 13° ed un 14° posto nei due anni successivi.

In seguito il passaggio alla Ducati Gresini, dove lo spagnolo ha dimostrato di avere ancora la scintilla che lo ha portato a vincere 8 titoli mondiali e che, soprattutto, gli ha garantito un posto nel team ufficiale al fianco di Pecco Bagnaia.

“Il mio futuro? Ho avuto risposte alle domande che mi ero fatto quest’anno. La più grande era vedere se ero competitivo. E lo sono stato. Entro il 2025, sono nella squadra campione, ho le armi migliori per cercare di lottare per un altro titolo. Ma c’è una pre-stagione davanti a me. Vorrei lottare per il titolo, sono nella squadra migliore e con il compagno che ha lottato per vincere il titolo. Ora è tutto nelle mie mani. Lavoreremo nel modo migliore per provarci”, ha commentato al termine della giornata di test.

Marquez placa gli animi, ecco come andrà la prossima stagione

E in effetti il discorso relativo alla prossima stagione ed ai probabili contendenti al titolo è piuttosto ampio. Tutti si chiedono come verrà gestito il box di Ducati, che perde Martin ma aggiunge un pezzo da novanta che Marc Marquez. Ci ha pensato lo stesso pilota spagnolo a spegnere l’incendio delle voci di corridoio

“Il mio compagno di team ha vinto 11 gare su 20, che è una follia. Non sarà solo un mondiale tra me e Pecco. E poi non solo corre Ducati. Ci sono Jorge Martín, Acosta… vedremo. Noi cercheremo di dare il cento per cento. Sono consapevole che sarà molto difficile”, ha commentato Marquez nel corso di un evento in Spagna organizzato dallo sponsor Estrella Galicia, di fatto ammettendo che anche gli avversari saranno competitivi e mettendo da parte la rivalità esclusiva tra lui e Bagnaia.