Non è ancora finita, riecco Rafa Nadal: ritorno pazzesco

Dopo pochi giorni dal ritiro ufficiale Rafa Nadal è di ritorno: i fan del campione spagnolo sono in estasi

Rafa Nadal ha provato a regalarsi un ultimo sogno partecipando alla Coppa Davis a Malaga davanti al suo pubblico. Un’impresa che però non è riuscita al leggendario tennista spagnolo, battuto dall’olandese Van de Zandschulp: un ko che è costato agli iberici l’eliminazione dalla competizione, poi vinta dall’Italia in finale proprio contro l’Olanda.

L’ultimo periodo è stato avaro di soddisfazioni per Nadal ma la sua carriera è da incorniciare. Il 38enne di Manacor è il secondo tennista che ha vinto più tornei del Grande Slam (22 successi su 30 finali conquistate) dietro Novak Djokovic e ha anche totalizzato la bellezza di 59 trionfi nei tornei di tennis più importanti e prestigiosi al mondo. In più Nadal è stato numero uno al mondo per 209 settimane, terminando al primo posto del ranking in cinque stagioni.

Un cammino sensazionale, quello del fenomeno spagnolo, che però ora ha scelto di appendere definitivamente la racchetta al chiodo come hanno già fatto prima di lui altri due straordinari protagonisti degli scorsi decenni come Roger Federer e Andy Murray. Eppure Nadal non ha ancora finito di regalare soddisfazioni ai propri tifosi: in queste ore è arrivata la notizia di un clamoroso ritorno del tennista di Manacor.

Torna Rafa Nadal! Il campione lo ha fatto davvero

Ovviamente non si tratta del tennis ma di un altro sport. Nadal vuole ancora provare a essere competitivo e per questo ha deciso di dedicarsi al golf. Lo rivela il quotidiano spagnolo ‘Ultima Hora de Mallorca’, che spiega come il 38enne stia cercando di smaltire la delusione per la sconfitta contro Van de Zandschulp nell’ultimo match della sua carriera giocando a golf nella sua città natale.

Nadal si è presentato con la classica sacca al campo da golf di Son Servera, un impianto da golf che si trova proprio a Maiorca, per prendere parte all’ultimo turno del Circuito Esagonale Q-Romia. Coloro che conoscono bene il campione spagnolo non sono stati colti di sorpresa da questa sua iniziativa.

Da sempre lo spagnolo ha una grande passione per il golf e lo ha dimostrato anche sul green, concludendo la giornata all’ottavo posto nella sua categoria con 76 colpi (quattro sopra il par). Il suo team, la Rafa Nadal Academy, ha invece concluso il torneo al quarto posto.