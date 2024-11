Ranking Atp, terremoto nel 2025: verdetto su Sinner

Ranking ATP, arriva novità importanti in vista del prossimo anno: giunge il verdetto su Jannik Sinner

Da pochi giorni si è concluso, ufficialmente, il 2024 di Jannik Sinner. Un anno che non potrà assolutamente dimenticare per tantissimi motivi. In primis, quello più importante, l’essere diventato il nuovo numero uno al mondo. Un successo più che meritato per il nativo di San Candido che ha trionfato (anche meritatamente) in svariati tornei di alto livello in quest’anno.

Tra questi l’Australian Open e Us Open e l’ultimo proprio in Coppa Davis in cui ha portato in alto i colori del nostro Paese grazie alla sua squadra e allo straordinario contributo di Matteo Berrettini. L’altoatesino, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi. La sua mente, infatti, è già proiettata verso il 2025.

In merito al nuovo anno arrivano delle importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Ranking Atp. In particolar modo il verdetto che riguarda il numero uno al mondo. Non è da escludere, a questo punto, che in classifica possa esserci un vero e proprio terremoto.

Ranking Atp, terremoto nel 2025: le ultime indiscrezioni

Un 2024 a dir poco indimenticabile per il tennis italiano. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Un anno in cui il movimento italiano ha letteralmente dominato trionfando in: Slam, Olimpiadi, Finals, Billie Jean King-Cup e Coppa Davis. Per il 2025 le ambizioni si fanno, inevitabilmente, sempre più alte. Secondo quanto riportato dai bookmakers più importanti al mondo non dovrebbero esserci dubbi su Jannik Sinner.

Il classe 2001, infatti, è il candidato principale a mantenere la prima posizione in classifica anche in vista del nuovo anno. Le quote, infatti, sono relativamente basse e lo danno addirittura a 1,60. L’obiettivo dell’altoatesino è quello di ripetersi nello Slam: una fantastica doppietta nel 2025 è quotata 1,80. Per quanto riguarda un possibile tris, invece, si va a 6. Il poker addirittura è quotato a 25,00. A gennaio, in occasione dell’Australian Open, la vittoria di Sinner è data a 2,80.

Parlando sempre di tennisti italiani ovviamente c’è posto anche per Matteo Berrettini, anche lui protagonista nell’ultima Coppa Davis. Il romano, infatti, si candida per un 2025 da assoluto protagonista. In merito ad un suo possibile primo Slam in carriera è dato a 10,00. Molto più complicato, nello specifico, la vittoria degli Australian Open (addirittura a 81,00). Lorenzo Musetti, infine, è dato a 15,00 per il suo primo Slam. Stessa quota, come per Berrettini, per una vittoria in quel di Melbourne.