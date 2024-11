Roma, Ranieri: “Grande partita. Hummels può fare grandi cose. Dybala? Non mi sentivo di rischiarlo”

Claudio Ranieri nel post partita ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il pareggio della Roma contro il Tottenham: ”I ragazzi hanno fatto una gran partita. A Napoli non mi erano piaciuti, oggi invece sono stato ben chiaro. Non voglio una squadra che si rinchiude. I tifosi amano di più una squadra che vuole vincere, sono stato molto chiaro con ognuno di loro e hanno risposto alla grande. Il risultato è importante fino ad un certo punto, la prestazione da mostrare ai tifosi dev’esserci sempre”.

”Hummels? Sono episodi che solo il VAR può vedere, io non l’ho rivisto, lui è un calciatore con esperienza incredibile, ha dato sicurezza a tutti, sono convinto potrà far grandi cose e i tifosi saranno contenti di avere quel campione ammirato in Germania”.

”A me non interessa il risultato, voglio che i calciatori diano tutte le energie. A Postecoglou ho fatto i complimenti, mi piace il suo spirito la loro squadra vuole sempre vincere. Siamo stati bravi a sorprenderli”.

”Dybala? Non mi sentivo di rischiarlo, ha fatto bene nel primo tempo ma si è allenato così poco, 45 minuti sono già abbastanza per lui”.