Cagliari-Verona 1-0, le dichiarazioni di Nicola e Zanetti

Paolo Zanetti, tecnico del Verona ha parlato così dopo il ko esterno 1-0 contro il Cagliari: “Ho l’obbligo di ripartire dalle cose positive, ho visto calciatori fare una prestazione importante come non accadeva da tempo. La nostra è una condizione particolare, ma vedo un gruppo pronto a lottare per ribaltare questa situazione. Siamo i primi ad essere dispiaciuti, sappiamo che potevamo fare molto di più. Le occasioni ci sono state, abbiamo ribattuto colpo su colpo pur venendo meno al momento della finalizzazione. A mio avviso oggi abbiamo ritrovato quella dignità che avevamo perso nelle scorse settimane, dal punto di vista dell’atteggiamento e dei comportamenti non posso rimproverare nulla a questo gruppo. Non so se continuerà il ritiro, non ho avuto la possibilità di confrontarmi con la società. Mi interessa che oggi il Verona torna a casa a testa alta. La mia posizione? Sinceramente non mi interessa. Io penso alla squadre e alle prossime gare che possono essere importanti. Hanno dato una risposta, a loro stessi prima ancora che a me. Avessimo avuto in precedenza lo spirito di oggi, forse commenteremmo una classifica diversa“.

Cagliari, le parole di Nicola

Queste invece le parole di Davide Nicola: “Sono molto soddisfatto della vittoria di oggi, l’abbiamo conquistata contro una squadra che aveva preparato la partita in modo meticoloso. Credo che il risultato sia tutto sommato giusto. Nei primi 20 minuti ho visto un buon Cagliari, potevamo sbloccarla anche prima. Voglio fare i complimenti a quei calciatori che magari non trovano molto spazio, ma che si fanno sempre trovare pronti quando vengono chiamati in causa.Vincere fa sempre bene e aiuta a lavorare meglio durante la settimana, ma io sono un fautore delle prestazioni e della continuità. Sotto questo aspetto ho visto una crescita settimana dopo settimana: non sempre conquisteremo i tre punti, ma con gli atteggiamenti possiamo essere performanti e mettere in difficoltà chiunque“.