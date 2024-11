Nota del Bologna: “Attacco informatico, rubati dati aziendali”

Nota ufficiale del Bologna: “La società Bologna Football Club 1909 S.p.a. comunica che i propri sistemi di sicurezza sono stati recentemente oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware, su un server in cloud e nel perimetro interno.

Tale azione criminosa ha comportato il furto di dati aziendali che potrebbero essere oggetto di pubblicazione.

Si diffida pertanto chiunque ne venisse in possesso dal diffondere ovvero condividere ovvero fare qualsiasi altro utilizzo di tali dati in quanto provenienti da reato”.