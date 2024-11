Ultim’ora, una stella italiana rinuncia ai Mondiali: non ci sarà

Arriva l’ufficialità, una delle stelle italiane non ci sarà ai Mondiali: ha deciso di rinunciare, l’ultim’ora lascia i tifosi senza parole

A partire dal prossimo 10 dicembre fino al 15 dello stesso mese si terranno a Budapest i Mondiali di nuoto in vasca corta e per la competizione l’Italia ha convocato 30 nuotatori con la speranza di portare a casa ottimi risultati

Non risulta nell’elenco dei convocati Thomas Ceccon che ha deciso di non prendervi parte per dedicarsi ad una preparazione a lungo termine, scegliendo di non difendere i titoli vinti in vasca corta nel 2022. Il nuotatore aveva fatto già sapere che non ci sarebbe stato qualche settimana fa e, di conseguenza, la sua decisione non ha destato scalpore, diversamente da quella presa da un suo compagno, anch’egli stella della selezione azzurra.

Ai Mondiali di Budapest, infatti, mancherà anche Nicolò Martinenghi che pure ha scelto di tirarsi fuori. Inizialmente inserito nella rosa dei convocati, il nuotatore di Varese è venuto meno dopo averne parlato sia con la sua società di appartenenza che con la Federazione Italiana, preferendo concentrarsi d più su ciò che lo attende nel 2025, tra cui i Mondiali in vasca da 50 metri di Singapore della prossima estate.

Nuoto, Martinenghi out per i Mondiali: il varesino dà forfait

Dopo Ceccon, anche Nicolò Martineghi non prenderà parte ai Mondiali in vasca corta di Budapest che si terranno dal 10 al 15 dicembre. Il nuotatore varesino era stato anche inserito tra i convocati, ma ha deciso di dare forfait per pianificare una preparazione specifica in vista di un altro evento molto importante, ovvero i Mondiali in vasca da 50 metri che si terranno dal 27 luglio al 3 agosto 2025 a Singapore dove vuole portare a casa risultati importanti.

Nonostante quello in vasca corta sia l’unico titolo che manca nella sua bacheca, Martinenghi ha deciso comunque di rinunciare a questo grande appuntamento, dando priorità ai Mondiali di Singapore. Il nuotatore è reduce da un terzo posto con 26.07 nella finale dei 50 rana agli Assoluti Invernali di Riccione e lavorerà intensamente per farsi trovare pronto in vista della competizione iridata in programma la prossima estate.

La decisione di Martinenghi, considerato che ancora non ha vinto in vasca corta, ha lasciato senza parole i tifosi azzurri che devono rinunciare ad un altra stella della selezione dopo Ceccon. La speranza di tutti è che, anche senza due big come loro, l’Italia rischia ad ottenere ottimi risultati in quel di Budapest, tenendo alto il tricolore.