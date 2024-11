Bologna-Venezia 3-0, Ndoye e Orsolini fanno volare Italiano

Una doppietta di Ndoye, la prima in Serie A e una rete di Orsolini regalano 3 punti al Bologna contro il Venezia. La apre lo svizzero su rigore. Dal dischetto in gol anche Orsolini che poco dopo serve a Ndoye la palla della doppietta. Infortuni per De Silvestri e Duncan.

VENEZIA – Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

La partita

Dopo una partenza lenta il Bologna ha la chance per sbloccarla al 19′, rigore per i felsinei. Ndoye brucia in velocità Haps, poi mette il corpo davanti al pallone con il difensore che trattiene vistosamente l’esterno. Il direttore di gara, dopo una breve esitazione, indica il dischetto. Dagli 11 metri è lo stesso Ndoye a fare 1-0. Al 47′ infortunio per De Silvestri in un contrasto con Oristanio. Il terzino deve lasciare il campo. Poco dopo problema anche per Duncan che al 51′ viene sostituito. Al 68′ Orsolini entrato da 4 minuti trova il raddoppio. Punito il calcione di Idzes su Dallinga dopo l’utilizzo del VAR. Battuta impeccabile del numero 7 che, in quattro minuti, ha creato un’occasione da gol, un assist per Dallinga e ha realizzato dagli undici metri. Altri 3 minuti e Orsolini ispira Ndoye per il 3-0. Cercato e trovato l’esterno si allarga e mette un cioccolatino al centro da scartare per Ndoye: il tocco dolce dello svizzero porta la sua squadra sul 3-0. Dopo 5 minuti di recupero termina 3-0 con il Bologna ora a -1 dal Milan in classifica.