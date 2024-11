Ritiro Verstappen, ultim’ora lampo: la fine si avvicina

Max Verstappen e la pazzesca ipotesi ritiro: ora il quarto volte campione del mondo si è sbilanciato, annuncio clamoroso

Si è recentemente laureato campione del mondo, per la quarta volta in carriera. Adesso Max Verstappen guarda al futuro. Un futuro che, verosimilmente, sarà ancora alla guida della Red Bull. Almeno l’anno prossimo. Ma nelle scorse ore sono arrivate alcune rivelazioni davvero preoccupanti.

Non ha mai nascosto l’ossessione per la vittoria, la voglia di primeggiare ad ogni costo. Ma in Verstappen, anno dopo anno, qualcosa sta cambiando. E così si torna a palesare un’ipotesi che spaventa i suoi tifosi ed in generale gli appassionati di Fomula 1. Perché ad appena 27 anni, il figlio di Jos non è poi così convinto di continuare. Non troppo a lungo, almeno.

Nel punto più alto della sua carriera, ecco spuntare ancora quella parola: ritiro. Max Verstappen ci starebbe pensando, secondo alcuni in ottica futura. Ma a fare chiarezza ci ha pensato lui stesso in una recente intervista nella quale ha esposto il suo punto di vista. E i tifosi, in tal senso, non saranno affatto contenti.

Verstappen shock: ritiro ‘annunciato’

Ne ha parlato ai media, Max, dopo essersi laureato per la quarta volta del mondo di fila campione del mondo. Un traguardo straordinario che lo ha visto superare nomi di spicco, in quanto a titoli conquistati. Da Lauda, Piquet e Stewart fino al compianto Ayrton Senna.

Dopo aver eguagliato Vettel e Prost, già l’anno prossimo Verstappen andrà all’attacco di Juan Manuel Fangio (5 mondiali) prima di sognare ancora più in grande. A quota sette, a pari merito, vi sono il passato e il futuro della Ferrari: Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Se Verstappen vincesse ogni anno fino al 2028, anno in cui il suo contratto scadrà con la Red Bull, allora diventerebbe il pilota più vincente di sempre con 8 mondiali.

A tal proposito ha detto: “Bisogna avere slancio e la squadra giusta per riuscirci a lungo. Se succede, succede. Non l’ho prefissato. Sono già fiero di averne vinti quattro“. Il pensiero, inevitabilmente, va all’addio alla Formula 1. Il campione di Hasselt, a 27 anni, non nega di pensarci già, mandando in crisi milioni di tifosi.

“Amo correre e lottare con grandi piloti, ma arriverà anche il giorno in cui deciderò di rilassarmi. Tra i 30 e i 40 anni il corpo ne risente, vorrei fare anche altro e godermi la vita. C’è l’obiettivo di vincere 8 titoli ma non è necessario. Vorrei godermi il tempo con la mia famiglia“.

L’olandese ha poi concluso: “La famiglia viene prima, arriverà un momento in cui i successi saranno sufficienti e mi dedicherò ad altro. Per ora sono felice dei miei successi”.