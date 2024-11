Ultim’ora in Formula 1: c’è l’annuncio, ribaltone in classifica

L’ex campione iridato ha parlato delle prospettive di titolo in vista del Mondiale 2025: rivelazioni choc, battaglia apertissima

Il graffio del campione. La classe di chi, pur vivendo un periodo di inaspettate difficoltà, è riuscito ad emergere dalle stesse grazie ad una determinazione e ad un talento che non a caso lo hanno già reso uno dei piloti migliori di sempre.

Se l’è dovuto sudare eccome, Max Verstappen, il suo quarto titolo iridato consecutivo a bordo della sua Red Bull, per una volta – a differenza degli altri anni – non la macchina migliore tra quelle in griglia. Quanto meno nella seconda metà della stagione. Incalzato ad un certo punto in classifica da Lando Norris – davvero degni di nota i progressi della vettura britannica, non a caso in testa al Mondiale costruttori – il figlio d’arte ha tirato fuori gli artigli.

Gli stessi che, fin da giovanissimo, erano stati una sua precipua caratteristica. Archiviato l’ennesimo trionfo con due GP d’anticipo, Max è già proiettato al futuro. Un domani in cui la concorrenza si preannuncia però più agguerrita che mai.

Alonso, il guanto di sfida è lanciato a metà: le parole dell’ex ferrarista

Intercettato dalla stampa nelle sue dichiarazioni riprese dal portale ‘Gpblog.com‘, l’inossidabile Fernando Alonso, encomiabile in diverse corse nel campionato 2024, ha parlato della lotta al titolo del prossimo anno.

L’approdo in Aston Martin del geniale progettista Adrian Newey, l’ingegnere a cui si devono probabilmente gran parte dei meriti del dominio Red Bull degli ultimi anni, rinvigorisce le speranze di una rinnovata competitività per le prime posizioni del campionato da parte del campione iberico.

“Essere in grado di lottare per il campionato del mondo sarebbe una cosa molto bella da provare. Al momento non siamo in quella posizione e il prossimo anno sarà sempre difficile. Ma speriamo che nel 2026, con le nuove regole, avremo una nuova possibilità di provarci”, ha esordito l’asturiano.

“Finora Max ha dimostrato di non avere punti deboli. Ha sempre portato a termine il suo lavoro la domenica e ha ottenuto molti punti quando la macchina era buona. Ma anche diversi di più quando la macchina non era buona. Questa è la forza per vincere il campionato. Tutti pensano che se si avesse una possibilità, forse le cose potrebbero essere più difficili per lui”, ha concluso.