Lacrime per Lewis Hamilton, lutto devastante in queste ore

Lutto per Lewis Hamilton nelle ultime ore: il messaggio di commiato del pilota britannico è davvero commovente

Ultimi giri alla guida della Mercedes per Lewis Hamilton che, al termine dell’anno, lascerà la sua attuale scuderia per unirsi alla Ferrari e dare il via a quello che si spera possa essere una rapporto vincente.

Il pilota britannico farà coppia con Leclerced i tifosi della Rossa sognano in grande in vista della prossima stagione dove a Maranello si vuole tornare al successo. Quando manca ormai pochissimo al termine dell’attuale campionato mondiale, tuttavia, Hamilton è stato colpito da un lutto. A renderlo noto è stato lo stesso pilota britannico che via social ha lasciato una commovente dedica per Mary McGee, donna leggendaria del mondo dei motori.

La McGee, protagonista sia nel mondo dell’automobilismo quanto in quello del motociclismo, si è spenta all’età di 87 anni ed Hamilton l’aveva conosciuta durante lo scorso GP tenutosi in Canada. Il pilota britannico aveva anche finanziato un documentario sulla donna e non ha potuto non esimersi dall’omaggiarla con una dedica stupenda via social, facendo emozionare tutti i suoi tifosi e non solo.

Addio a Mary McGee: la dedica di Hamilton è commovente

Nota in tutto il mondo dei motori, Mary McGee è una figura che ha impressionato anche uno come Lewis Hamilton che ha espresso così tutto il suo dolore per la scomparsa di una figura che l’ha ispirato.

Hamilton ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa della McGee, promotrice del motorsport al femminile, facendo le condoglianze alla sua famiglia: “Sono profondamente dispiaciuto nel sentire che Mary McGee, la prima donna a correre su motociclette su strada negli Stati Uniti e la prima persona che ha fatto da solo la Baja 500 è morta. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che a lei si sono ispirate. La sua eredità continuerà a vivere come un pioniere nel mondo del Motorsport e non solo” ha scritto, sottolineando la grandezza della McGee.

Il pilota britannico ha poi ricordato l’incontro avvenuto lo scorso anno durante il GP del Canada, aggiungendo come anche per lui la McGee resterà per sempre una fonte di ispirazione, ringraziandola per quanto dato a lui e al motorsport. Una dedica commovente che ha toccato il cuore dei tifosi che pure si sono uniti ad Hamilton nel fare le condoglianze alla famiglia McGee per questa terribile perdita.