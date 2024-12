Napoli, il ds Manna traccia il mercato: “Raspadori centrale. Coglieremo le opportunità a gennaio”

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita della sfida fra Napoli e Torino, in Piemonte: “Oggi è un’opportunità. Cosa pensi di questa partita che vi ha fatto lavorare tutta la settimana? Affrontare il Torino non è mai semplice, come tutte le altre squadre. Cerchiamo di non guardare la classifica e crescere giornata dopo giornata, in consapevolezza e autostima”.

Sull’opportunità di cercare un difensore a gennaio: “Noi siamo contenti della rosa che abbiamo e siamo coperti. Non giocando le competizioni europee le turnazioni sono più gestibili. Se ci saranno opportunità le coglieremo ma non siamo alla ricerca di specifici profili”.

Poi su Raspadori: “Purtroppo non giocare ogni 3 giorni può diventare un vantaggio col tempo ma per alcuni giocatori può essere difficile trovare minutaggio. Giacomo è un giocatore forte in cui crediamo anche se ora ha meno spazio. Non vogliamo privarci di giocatori forti e lui è un giocatore centrale”.