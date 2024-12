Inter, Lautaro Martinez: “Qui la mentalità è vincente. Bove? Gli mando un grande abbraccio”

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato ai media presenti al Gran Galà del Calcio AIC: “Abbiamo vissuto il malore di Bove con tanta preoccupazione, ora è importante che ora il ragazzo stia bene. Ho sentito i compagni argentini della Fiorentina e il mister Palladino, ci ha ringraziato per il gesto che abbiamo avuto. Per noi dell’Inter la partita è finita lì, conta la salute di Edoardo, ora gli mando un grande abbraccio”.

Parlando del recupero, potrebbe avvenire in un momento di stagione molto importante e con tanti impegni.

“Pensiamo partita dopo partita, sappiamo che il calendario è denso e stretto ma dobbiamo adeguarci a tutto”.

Arrivano tanti riconoscimenti a livello personale, come si fa a fare meglio in questa stagione?

“Cercando di alzare il livello, se lo fanno tutti allora anche il singolo ne beneficia. I premi per l’Inter sono importanti, veniamo da una grande stagione”.

Parlate nello spogliatoio di vincere sia Scudetto che Champions?

“Lì si parla sempre, siamo gli stessi dell’anno scorso più quattro innesti importanti. E sanno che appena si entra in quello spogliatoio la mentalità è quella di vincere”.