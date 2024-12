Marcell Jacobs, incredibile decisione: non succedeva da 16 anni

Dopo 16 anni, è successo di nuovo: la decisione di Marcell Jacobs sorprende i suoi tifosi. Momento importante per la vita del campione

Il 2024 si avvia a conclusione anche per Marcell Jacobs. Un anno comunque importante per la carriera dello sprinter italiano, capace di dimostrare di poter ancora correre a determinati livelli, di poter essere competitivo anche per una medaglia olimpica, sfuggita per pochi centesimi di secondo. Un anno che gli ha portato gioie, dolori, ma anche qualche sorpresa davvero clamorosa. Come quella delle ultime ore, frutto di una sua decisione ponderata ed estremamente importante.

Più il tempo passa, più la vita ci porta, inevitabilmente, a riflettere con grande attenzione su ciò che maggiormente conta all’interno delle nostre esistenze. Perché molte cose sono importanti, anche più di un oro olimpico, anche più dei sacrifici per cui un atleta come Jacobs lavora duramente ogni giorno.

I rapporti umani sono ciò che rendono speciale la nostra esistenza. E delle persone davvero rilevanti nella sua vita, ce n’è una con cui evidentemente lo sprinter azzurro vorrebbe provare a ricostruire un rapporto serio, sereno e speciale. Lo dimostrano le sue decisioni, come quella delle ultime ore, in grado di sciogliere il cuore di tutti i suoi fan e di regalare emozioni immense.

Jacobs, clamorosa scelta dopo sedici anni: lo ha fatto davvero, tifosi increduli

Con due record mondiali, Usain Bolt a Pechino si metteva al collo la medaglia d’oro sui 100 e sui 200 metri, mancando per squalifica la tripletta con la staffetta. Ma nello stesso anno accadeva molto altro: Hamilton vinceva il suo primo titolo iridato, lo Sporting Braga l’ultima edizione della Coppa Intertoto, lo Zenit la Coppa UEFA e il Manchester United la Champions League, mentre Rafa Nadal batteva in una finale epica Roger Federer a Wimbledon, strappandogli un titolo vinto per cinque anni consecutivi.

Era il 2008, e il mondo era molto diverso. Quell’anno, per l’ultima volta, Marcell Jacobs aveva avuto modo di passare del tempo con papà Lamont. Poi, per sedici lunghi anni i due erano rimasti lontani. Una distanza colmata solo nelle ultime ore, con una decisione clamorosa da parte dello sprinter: ha voluto fortemente passare il Giorno del Ringraziamento con suo papà, infrangendo un tabù troppo a lungo portato avanti.

Nonostante il loro rapporto nono sia mai stato buono, in questa occasione di festa Marcell ha voluto fare un gesto importante per ricomporre una frattura portata avanti per troppo tempo. Perché è vero che Lamont non è stato un genitore impeccabile, ma è altrettanto vero che il tempo scorre e che non è detto che in futuro di chance di riavvicinamento potessero essercene molte altre.

Anche per questo motivo, considerando che oggi Jacobs vive negli Stati Uniti con la moglie Nicole Daza e i figli Anthony e Megan, i due hanno deciso di dar vita a questa attesa reunion a Kingsland, in Georgia. Per la gioia di tutti, anche di mamma Viviana: “Questo incontro è il risultato della pazienza e dell’amore vero un ideale di famiglia. Questo dimostra che tutto è possibile! Oggi più che mai credo nei miracoli: se accettiamo le scelte degli altri e abbiamo la pazienza di aspettare, tutto torna!“.