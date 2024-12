Tifosi disperati, addio ormai certo: arriva il ritiro

Il campione ha deciso di ritirarsi in maniera definitiva: l’addio è ormai certo, i tifosi restano scossi

Dopo una lunga riflessione, il campione ha scelto di ritirarsi lasciando senza parole i suoi sostenitori che proprio non riescono ad accettare un addio ormai definitivo.

Già nel 2020 c’erano state le prime avvisaglie di ritiro, ma Thierry Rozier aveva fatto dietrofront tornando sui suoi passi. Stavolta, però, il gran cavaliere francese fa sul serio ed ha annunciato l’addio allo sport agonistico dopo le gare che lo hanno visto impegnato nel weekend. Classe 1964 e figlio di un campione olimpico ovvero Marcel Rozier, anche Thierry come tutta la sua famiglia ha mostrato di avere un grande talento a cavallo, ottenendo risultati straordinari ed ora per lui è arrivato il momento dei saluti.

Una decisione, quella presa da Rozier, non facile, ma legata a motivi di natura fisica. Il francese ha sottoposto il suo corpo a grande stress per mantenere un alto livello e sfornare grandi prestazioni e quest’ultimo gli ha fatto intendere di non poter più reggere ritmi simili. Da qui, la scelta di ritirarsi, conscio di aver dato tutto nell’equitazione dove resterà per sempre una leggenda.

Equitazione, Thierry Rozier dice stop: il campione francese si ritira

Le gare disputate nel fine settimana sono state le ultime per Thierry Rozier che ha deciso di lasciare per sempre il mondo dello sport agonistico. Il suo corpo non riesce più a reggere gli alti ritmi e il forte stress accumulato per poter disputare gare ad alto livello e per questo il cavaliere francese ha deciso di dire basta, preferendo dare priorità alla propria salute. Un addio definitivo quello di Rozier ed ora si sta lavorando alla cessione o all’affidamento dei suoi cavalli.

Tra questi vi è Qupido A van de Nachtegaele che verrà affidato a Nicolas Delmotte con il quale ha già fatto coppia nelle ultime gare, così come sarà affidata anche Diana V, anche se non è stato ancora reso noto in quale scuderia finirà. Ad ogni modo, queste indiscrezioni confermano che l’addio di Rozier è definitivo rispetto a quanto accaduto nel 2020, dove il campione transalpino decise poi di fare marcia indietro e di continuare a fare equitazione.

Rozier, però, non lascerà del tutto il mondo dell’equitazione ed ha fatto sapere che d’ora in avanti si occuperà di promuovere cavalli per altri atleti. Il campione inizierà dunque una carriera da istruttore e se dimostrerà le stesse abilità mostrate quando era a cavallo, è destinato a lasciare il segno anche in questa veste.