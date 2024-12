Ciclismo, paura per Evenepoel! Sbatte contro un furgone, possibile frattura della clavicola

Dopo il periodo di vacanza il campione olimpico di ciclismo Remco Evenepoel aveva da poco ripreso ad allenarsi in vista dell’imminente stagione agonistica. Questa mattina, a Oetingen, in Belgio (nel Brabante Fiammingo), secondo le prime ricostruzioni dai media belgi, non avrebbe evitato la portiera di un mezzo BPost (le Poste del Belgio), finendo a terra dolorante, senza mai perdere conoscenza. Il papà di Evenepoel, contattato da Hnl.be, ha confermato che è già stato trasferito all’ospedale di Anderlecht. I medici del servizio di emergenza presenti sul luogo dell’incidente temono le fratture di clavicola e polso.