Coppa Italia, è il giorno di Milan-Sassuolo: Fonseca fa turnover

Milan e Sassuolo si sfidano questa sera in Coppa Italia a San Siro. Fonseca decide di optare per un po’ di turnover. Spazio a Sportiello, Calabria, Pavlovic e Terracciano. In avanti pronto Abraham. In casa Sassuolo (capolista in B) Grosso potrebbe schierare diversi titolari, soprattutto nel reparto avanzato con Laurienté, Berardi e Mulattieri.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Pavlović, Tomori, Terracciano; Loftus-Cheek, Musah; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Missori, Odenthal, Muharemović, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Fabio Grosso.