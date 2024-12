ESCLUSIVA SI Udinese, Thauvin rinnova? E spunta un’opzione per i friulani sul contratto

Florian Thauvin e l’Udinese, un rapporto che potrebbe continuare ancora a lungo. L’attaccante e capitano bianconero è a scadenza nel 2025 ed è in piedi una trattativa per prolungare questo rapporto ulteriormente, dopo la buona partenza del classe ’93 anche in questa stagione.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Sportitalia però, anche se attualmente i friulani hanno avanzato una proposta fino al 2027 (ancora non c’è un accordo), il francese attualmente ha già un’ulteriore opzione prevista sul proprio contratto che fino ad ora non era stata resa nota. Questa opzione prevede che entro la fine della stagione il club bianconero possa decidere di rinnovare automaticamente il rapporto per un’ulteriore stagione, dunque fino al 30 giugno 2026.