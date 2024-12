Fabio Fognini ha deciso, è ufficiale: nessuno se lo aspettava

Decisione inaspettata di Fabio Fognini, gli appassionati italiani rimangono a bocca aperta: ecco cosa è successo

Fabio Fognini ha concluso il suo 2024 aggiudicandosi il titolo al Challenger di Montemar e garantendosi la matematica certezza di chiudere l’anno nella top-100 del ranking mondiale. Il tennista ligure si sta godendo qualche giornata di meritato riposo per poi cimentarsi nella preparazione invernale in vista della prossima stagione.

Una stagione che per l’azzurro potrebbe essere l’ultima della sua prestigiosa carriera. La carta d’identità suggerisce, infatti, che “Fogna” compirà 38 anni a maggio e non è da escludere che possa decidere di appendere la racchetta al chiodo nei mesi successivi. Non prima, però, di aver cercato di regalare agli appassionati italiani un ultimo coup de théâtre nel circuito maggiore.

Le date da cerchiare in rosso sono chiaramente quelle dei tornei in scena sulla terra battuta. Gli Internazionali di Roma, in particolare, dove sarà supportato, come sempre, dal pubblico del Foro Italico

Tennis, sorpresa Fognini: accadrà tra pochi giorni

Intanto, in attesa di tornare in campo ad allenarsi, Fognini continua a far parlare di sé per una notizia emersa in queste ore. A quanto pare, Fabio potrebbe essere protagonista di un programma televisivo tra i più seguiti del momento. Il programma in questione è “Ballando con le stelle“, il noto show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in cui cantanti, attori, comici e sportivi si lanciano in una competizione di ballo in coppia con dei maestri professionisti.

A riportare l’indiscrezione sono stati i colleghi di TV Blog, secondo cui Fognini sarà presente alla puntata di sabato 14 dicembre come ospite d’eccezione. Il noto portale, tuttavia, riferisce anche che la partecipazione del sanremese al programma di ballo potrebbe non rappresentare un evento isolato. Gira voce, infatti, che Fabio potrebbe addirittura rientrare nel cast principale di “Ballando con le stelle” della prossima edizione.

Staremo a vedere se effettivamente così sarà. Certo è che la notizia ha sorpreso tutti i fan del tennista liguri, curiosi nel vedere la performance di Fognini in pista, dopo averlo ammirato a lungo su un campo da tennis. Non ci resta che attendere. Se la partecipazione dovesse essere confermata, Fognini sarà l’ospite della puntata in cui i concorrenti rimasti gareggeranno per un posto nella finale di Ballando con le Stelle, prevista sabato 21 dicembre.