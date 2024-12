Coppa Italia, stasera Fiorentina-Empoli: le probabili formazioni

Dopo quanto accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter, i viola tornano in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia: di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli in programma alle 21.00 al Franchi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Mandragora, Martinez Quarta; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame. Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace, Pezzella; Pellegri, Colombo. Allenatore: D’Aversa.