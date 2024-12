Sinner, Jacobs o Tamberi? Rivelazione sconcertante di Bagnaia

Pecco Bagnaia svela chi è per lui lo sportivo per eccellenza in Italia: ecco chi l’ha spuntata tra Sinner, Jacobs e Tamberi

Il 2024 sarà un anno che gli sportivi italiani difficilmente potranno dimenticare. Nonostante qualche piccola delusione olimpica, in un’edizione comunque da record, di grandi trionfi ne abbiamo vissuti moltissimi. Nel tennis sicuramente, ma anche nell’atletica, nel nuoto, in tanti altri sport che hanno regalato grandi emozioni sia ai tifosi qualunque che a Pecco Bagnaia, a sua volta un protagonista assoluto di questo 2024, anche senza la vittoria del titolo iridato.

Solo l’aritmetica ha impedito al centauro torinese di confermarsi campione del mondo in MotoGP, in una stagione in cui ha comunque dimostrato in tante occasioni di essere ancora il pilota migliore in pista. Anche per questo motivo, Pecco non si nasconde e continua a ritenersi uno dei migliori sportivi italiani.

In un’annata in cui abbiamo visto Jacobs tornare su alti livelli pur senza medaglia olimpica, Tamberi confermarsi, almeno a livello europeo, Sinner sbaragliare la concorrenza nel mondo del tennis, e altri grandi campioni come Ceccon, Martinenghi, Battocletti, issarsi nei rispettivi sport, scegliere chi sia lo sportivo per eccellenza sarebbe difficile per tutti. Non per Bagnaia, che a precisa domanda ha risposto in maniera secca, sorprendendo i tifosi.

Sinner e non solo: chi è lo sportivo italiano per eccellenza secondo Bagnaia

La domanda è stata posta al motociclista Ducati in un breve servizio di ‘Made in Italy We Are’, progetto sostenuto anche dal governo per sottolineare la bontà del ‘made in Italy’ anche a livello sportivo. Una domanda apparentemente semplice, ma insidiosa: chi è al momento lo sportivo italiano per eccellenza?

E se molti avrebbero risposto in maniera lapidaria, senza nemmeno pensarci troppo, Jannik Sinner, il numero uno al mondo, artefice di una stagione trionfale nel tennis, Pecco non ha avuto dubbi e ha scelto di rispondere in ben altra maniera, senza per questo voler sminuire l’altoatesino.

Secondo Pecco, così come non si può dire che il tennis sia lo sport italiano per eccellenza in questo momento, non si può nemmeno dire che Sinner sia lo sportivo migliore in assoluto. Jannik secondo lui può infatti essere messo in un gruppetto, un novero di fuoriclasse che comprende però anche i vari Jacobs, Tamberi, Battocletti e, perché no, anche lo stesso Bagnaia, che di tutti questi non si sente assolutamente da meno.

Insomma, una risposta diplomatica ma non da zero a zero. Perché per Pecco è chiaro che lo sport italiano in generale stia vivendo un momento d’oro, ma il merito è di movimenti, squadre e singoli campioni in grado di distinguersi tra mille difficoltà in tante discipline, e non solo in una.