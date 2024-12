Juventus, domani c’è il Bologna. Le possibili scelte di Motta

Domani pomeriggio, alle 18, la Juventus ospiterà all’Allianz il Bologna. Una partita dal sapore speciale per il tecnico dei bianconeri, Motta, che solo qualche mese fa aveva portato i rossoblù in Champions League.

Le parole del tecnico di casa in conferenza stampa non hanno dato particolari indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione di domani. Motta, però, potrebbe riproporre il solito 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, linea a quattro che potrebbe essere formata da Danilo, Kalulu, Gatti e Cambiaso. In mediana potrebbero essere confermati Locatelli e Thuram, con Conceicao, Koopmeiners e Weah alle spalle del recuperato Vlahovic.

Juventus, la probabile formazione

Di Gregorio

Danilo Kalulu Gatti Cambiaso

Locatelli Thuram

Conceicao Koop Weah

Vlahovic