Djokovic, retroscena scioccante: è accaduto negli spogliatoi

Novak Djokovic protagonista di un retroscena molto particolare accaduto negli spogliatoi. Arriva l’annuncio che svela tutto

Il 2024 non è stato un grande anno per Novak Djokovic. Il tennista serbo, al di là del torneo di Parigi valido per i Giochi Olimpici, non ha vinto praticamente nulla, a partire dagli Slam, tutti persi amaramente. Se dodici mesi fa apriva in vetta alla classifica del ranking ATP ed era il numero uno al mondo, da maggio, ovvero dopo che è stato superato da Sinner, è iniziata la lenta discesa.

Sembra non esserci pace per lui e in molti hanno iniziato a interrogarsi sulle possibilità che possa ritirarsi nel giro di qualche mese. Al momento la sua volontà è quella di andare avanti, ma dipenderà anche dalle condizioni fisiche. Si tratta comunque di uno dei campioni più vincenti di sempre della storia del tennis ad un passo dal record di titoli Slam conquistati di sempre. Ci proverà nel 2025 a partire dagli Australian Open, se tutto andrà bene. C’è stato un tempo in cui il belgradese dominava ogni competizione.

Clamorosa svolta per Djokovic, arriva l’annuncio che svela il retroscena

Fino a qualche mese fa era lui l’osso dura da battere. Ne sa qualcosa Stefanos Tsitsipas che per due volte si è trovato in finale di un gran Slam e per due volte ha dovuto arrendersi in quanto il suo avversario in entrambe le occasioni è stato Nole. Per la precisione si tratta del Roland Garros 2021 e dell’Australian Open 2023.

Se a Melbourne non ci fu storia, diverso il discorso della prima occasione in cui i due battagliarono in finale a Parigi. Nelle ultime ore è arrivato il racconta di Julia Apostoli, madre di Tsitsipas, che ha svelato un retroscena alquanto clamoroso su Djokovic e su come andò quel match. Il greco mise in grande difficoltà il serbo durante quell’incontro e si trovò in vantaggio nei primi due parziali. Novak allora chiese un toilet break per riordinare le idee negli spogliatoi e cercare una reazione. La pausa durò più a lungo del previsto, al rientro non ci fu storia con Nole che ribaltò l’incontro. La signora Apostoli è tornata sull’accaduto in un’intervista rilasciata al canale ‘YouTube Mr Tennis’.

“La pausa è durata un tempo infinitamente lungo”, ricorda la madre del greco. “Noi eravamo lì ad aspettare. Fu fatto tutto secondo le regole, è chiaro ma Novak è tornato una persona diversa. Sapevamo che vinceva, non c’era più partita” commenta con un pizzico di veleno. “Come è potuto succedere? Dovete chiedere a Novak“, taglia corto. Poi conclude con diversi elogi per il serbo: “Djokovic ha avuto un’infanzia difficile, questo spiega alcune cose. Da bambino doveva nascondersi nei rifugi anti-aereo, vale la pena considerare questo quando parliamo della sua grande personalità”.