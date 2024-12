L’Inclusive Padel Tour arriva sul centrale dell’Allianz Cloud

Il campo centrale dell’Allianz Cloud di Milano diventa il palcoscenico internazionale del padel inclusivo. Non solo i grandi campioni del circuito ma anche i protagonisti dell’Inclusive Padel Tour in un evento organizzato con Decathlon. Poco prima delle semifinali del Milano Premier Padel P1, sulla ‘pista’ dell’Allianz si sono sfidati Marcos Cambronero e Iñaki Ramperez, atleti di padel in carrozzina, che hanno giocato insieme a dirigenti di Decathlon, dimostrando quanto il padel possa abbattere le barriere. A seguire, Alessandro Ossola, sprinter paralimpico e ideatore dell’Inclusive Padel Tour, ha giocato contro Carlos Radó in coppia con dei giornalisti. “Giocare qui all’Allianz è sempre fantastico, l’atmosfera è bellissima”, ha commentato entusiasta Ossola, sottolineando i traguardi raggiunti dal circuito. Un percorso che non solo celebra la competizione, ma anche l’idea di uno sport che abbraccia tutti. Dal 2021 – anno di creazione – l’Inclusive Padel Tour è cresciuto rapidamente. Ad oggi conta 80 partecipanti e otto tappe internazionali, toccando città come Milano, Roma, Dubai e Barcellona.