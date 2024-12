Ultim’ora Tamberi, finalmente ce l’ha fatta: fan a bocca aperta

Svolta per Gianmarco Tamberi, l’atleta ce l’ha finalmente fatta: i fan esultano con lui, in pochi ci credevano davvero

Tempo di festeggiamenti per Gianmarco Tamberi. Chiusa la stagione agonistica in questo 2024 che ha riservato la grande sfortuna dei Giochi olimpici di Parigi, ma anche tanti risultati preziosi, tra cui la vittoria del titolo europeo a Roma, l’atleta marchigiano si sta dedicando ad altre faccende, non meno importanti, della sua vita. E proprio in questo girovagare di impegni più o meno secondari è riuscito a compiere una vera ‘impresa’, testimoniata da uno scatto sui social.

Ultimamente Gimbo è salito agli onori delle cronache per l’intervista concessa al programma televisivo ‘Belve’ di Francesca Fagnani. Un’occasione per raccontarsi ai microfoni della tv generalista, svelando alcuni retroscena sulla sua vita privata finora tenuti quasi nascosti, come le difficoltà nella relazione con il padre.

Negli stessi giorni, l’altista marchigiano si è preso le prime pagine dei quotidiani anche per un altro avvenimento non proprio secondario, la laurea honoris causa in scienze motorie ricevuta dall’Università di Urbino per gli evidenti meriti sportivi. Una laurea celebrata con una lectio magistralis sul valore delle scelte che è stata di grande insegnamento per i tanti giovani che si apprestano a capire cosa voler fare da grandi.

Di ragioni per poter festeggiare il buon Gimbo ne ha dunque avute diverse. Ma nulla evidentemente è riuscito a dargli la soddisfazione di un’altra grande ‘impresa’. Tra un impegno e l’altro, Tamberi ce l’ha finalmente fatta, e lo ha voluto dimostrare con un post accolto con applausi metaforici da tutti i suoi fan.

Tamberi esulta sui social: finalmente ce l’ha fatta anche lui

Questo 2024 di Gimbo verrà ricordato anche per i riflettori accesi sulla sua vita privata dalle Olimpiadi di Parigi. Più che per i problemi fisici che gli hanno, di fatto, impedito di difendere l’oro conquistato a Tokyo, Tamberi sarà ricordato da molti per il clamoroso incidente della fede persa nella Senna.

Un fattaccio che avrebbe potuto costargli caro, dal punto di vista della stabilità familiare. Che alla moglie Chiara Bontempi potesse non interessare quanto avvenuto era infatti una speranza vana. Per riuscire a placare il suo dispiacere, Gimbo ha però salvato il salvabile, recuperando una nuova fede. E soprattutto, ha dimostrato anche tra le mura di casa di essere pronto a qualunque impresa pur di strapparle un sorriso.

In questo anno di grandi cambiamenti sembra infatti che la famiglia Tamberi-Bontempi abbia anche deciso di cambiare casa. Lo ha testimoniato lo stesso atleta con un post su Instagram, localizzato in una “new home” di non precisa collocazione. Quel che maggiormente è balzato agli occhi dei fan è per l’entusiasmo di Gimbo per il suo ultimo colpo grosso: è riuscito finalmente a completare l’albero di Natale, e ha voluto mostrarlo con orgoglio a tutti i suoi seguaci.

Per quest’anno la coppia ha optato per un albero sui toni del bianco, elegante, freddo, raffinato. Un piccolo gioiello in grado di rendere allegra e natalizia la loro nuova abitazione, e di strappare tanti complimenti da parte dei fan, contenti di poter diventare testimoni della serenità familiare di Tamberi, pronto a riposarsi in questa pausa natalizia per tornare, più carico che mai, in pedana nel 2025.