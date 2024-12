Verstappen fermo 1 anno, bomba improvvisa: stupore in F1

Il futuro di Max Verstappen torna a far discutere: spunta l’ipotesi anno sabbatico: il quattro volte campione del mondo può rimanere fermo

Lo scorso Gran Premio del Qatar è andato in archivio con l’ennesima grande prestazione di Max Verstappen. Un successo ininfluente sulla classifica che ha visto, la settimana precedente, il 27enne di Hasselt festeggiare l’aritmetica certezza del quarto titolo mondiale consecutivo.

Un mostro di bravura sul quale tornano minacciose le ombre di un possibile addio alla Red Bull. Da tempo, infatti, si parla di come l’olandese possa effettivamente cambiare aria dopo aver vissuto mesi complicati in quel di Milton Keynes, fatte di ‘guerre’ interne ed un rapporto che è andato sempre più logorandosi con Christian Horner. Adesso, a poche ore dal semaforo verde per l’ultima gara dell’anno che si terrà ad Abu Dhabi, torna a farsi forte una clamorosa ipotesi.

Proprio riguardo al futuro di Max Verstappen si è espresso suo papà Jos che è tornato a stupire, con dichiarazioni che hanno già fatto rumore. Come spesso accade, quando parla Jos Verstappen il mondo dei motori comincia a tremare. L’ex pilota e papà del quattro volte campione del mondo Max Verstappen, nelle scorse ore si è sbilanciato nel definire il futuro del figlio. Dalla Red Bull ad un clamoroso addio: l’annuncio ha lasciato di stucco i tifosi di Max e non solo.

Verstappen si ferma? L’annuncio di Jos

Jos Verstappen, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato di suo figlio Max e del futuro che il quattro volte campione del mondo potrebbe scegliere nelle prossime settimane. Un’idea clamorosa, all’orizzonte: quella di un anno sabbatico lontano dalle corse.

“Con Red Bull abbiamo un contratto fino al 2028, ci arriveremo. Successivamente si vedrà, andrà capito se Max sarà ancora interessato alla Formula 1. Per tutta la vita gli è stato detto cosa fare, anche da me. Ora anche il team. Un giorno sarà lui a decidere cosa vorrà fare”. Jos ha proseguito il suo pensiero parlando così del figlio che, a 27 anni, è già tra le leggende dell’epoca moderna in F1, “Sa bene cosa vuole, segue molto i sentimenti. Difficile capire cosa accadrà ma di certo nella vita di Max c’è molto più della Formula 1“.

Un campanello d’allarme che, di certo, non avrà reso felici i fan di Verstappen: il papà ha anche palesato una clamorosa ipotesi per il futuro. Quella di rimanere fermo per una stagione, staccare la spina e poi ritornare. Jos lo ha spiegato così: “Non sono i record a motivarlo, questo è certo. Magari in futuro si fermerà per un anno e poi vorrà tornare. Max è già contento di quanto ha vinto, lui non ha bisogno di vincere sette o otto mondiali”.