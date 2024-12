Berrettini contro Sinner: lo ha fatto davanti a tutti

Botta e risposta tra Berrettini e Sinner, piovono parole pesanti: il tennista romano è andato all’attacco del numero uno

Matteo Berrettini e Jannik Sinner non sono solo due dei grandi protagonisti del tennis italiano degli ultimi anni, ma anche due personaggi di grande spessore a livello mediatico. Tra loro è inevitabile che, al di là di un buon rapporto personale, debba esserci anche della sana rivalità sportiva. E se la Davis aveva in parte fatto passare in secondo piano questo aspetto, nelle ultime ore una dichiarazione clamorosa del tennista romano ha riportato i due al centro del dibattito.

All’inizio della nuova stagione mancano ancora diverse settimane. Di tempo per poter pensare a quanto successo in questo 2024 ce n’è ancora, specialmente in alcuni eventi di grandissimo prestigio. E tra le tante cose accadute nell’anno tennistico appena concluso, oltre alla magnifica Davis messa in bacheca dall’Italia, c’è stato anche un confronto molto intenso tra il numero uno al mondo e l’ex tennista più forte d’Italia.

Legati da stima e amicizia, in quel di Wimbledon si sono affrontati a viso aperto, ed è mancato poco che l’ex finalista di Londra riuscisse a fare lo sgambetto al tennista altoatesino in uno Slam concluso comunque prematuramente ai quarti con Medvedev. Proprio ricordando quel confronto, e in generale le loro partite uno contro l’altro, Berrettini si è lasciato andare però a una dichiarazione incredibile, lasciando di sasso lo stesso Sinner e tutti i tifosi.

Berrettini contro Sinner: botta e risposta clamoroso, cosa è successo

A fare da palcoscenico per quello che potrebbe rimanere come uno dei siparietti più divertenti tra i due tennisti italiani negli ultimi anni è stata la serata di gala dei ‘SuperTennis Award’, tenuta a Milano per celebrare i grandi nomi del tennis nostrano in questa entusiasmante stagione.

Nell’occasione, sul palco accanto al presentatore Piero Chiambretti si sono incrociati anche Berrettini e Sinner, e proprio in questa circostanza hanno dato luogo a un botta e risposta diventato rapidamente virale sui social.

Quando infatti il presentatore torinese ha incalzato Sinner chiedendogli se gli dispiacesse battere un amico, cosa accaduta appunto anche a Wimbledon quest’anno, il numero uno al mondo si è lasciato andare a un laconico: “Sempre“.

Una risposta che evidentemente Matteo non ha condiviso e, non riuscendo a trattenersi, si è rivolto a Sinner con un lapidario: “Ma che ca**o dici!“. Una battuta esilarante ed estremamente franca che ha scatenato le risate di tutti gli spettatori presenti e dello stesso Chiambretti, pronto a dare manforte a Berrettini in questa circostanza.

Una dimostrazione ulteriore, se ce ne fosse bisogno, di quanto il rapporto tra i due tennisti azzurri sia saldo anche al di fuori del mondo del tennis. Non saranno migliori amici, ma sicuramente sono legati da stima e rispetto reciproco. E non è una cosa così comune in un mondo competitivo come quello del tennis professionistico.