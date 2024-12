ESCLUSIVA SI Pedullà: “Maran verso l’esonero. Avanza Bisoli per il Brescia, Venturato e Andreazzoli sullo sfondo”

L’allenatore del Brescia, Rolando Maran, finisce sulla graticola e rischia l’esonero. Alfredo Pedullà rivela un retroscena che però fa capire come non fosse una cosa inaspettata. Ecco quanto riporta: “La sconfitta del Brescia a Catanzaro, maturata in rimonta con un gol al 98’, stavolta potrebbe essere davvero fatale per Rolando Maran. Già un mese fa vi avevamo svelato che Massimo Cellino stava decidendo per l’esonero, ma poi con i suoi soliti umori aveva fatto retromarcia. Adesso il numero uno del club potrebbe davvero provvedere all’esonero, ma aspettiamo la decisione definitiva che arriverà tra stasera e domani. Dopo una partita andata male Cellino spesso pensa all’esonero, poi si pente, ma stavolta potrebbe andare fino in fondo. Un mese fa il Brescia aveva pensato a Venturato, Andreazzoli e ad un outsider che potrebbe essere Bisoli (ancora sotto contratto il Modena e che può tornare ad allenare con il nuovo regolamento, malgrado l’esonero avvenuto oltre un mese fa). Quest’ultimo nome in particolare ora è tornato d’attualità con il club che potrebbe spingere per averlo”.