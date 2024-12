Il gesto di Sainz ha stupito tutti: tifosi Ferrari senza parole

Tifosi della Ferrari a bocca aperta: l’ormai prossimo ex ferrarista, Carlos Sainz, ha lasciato tutti di stucco con un gesto particolare

Carlos Sainz è al traguardo della sua avventura in ‘rosso’. Gli ultimi 58 giri, per un totale di 306.183 km, quelli del Gran Premio di Abu Dhabi, e poi sarà a tutti gli effetti un ex pilota della Ferrari.

Eppure, l’ultima gara al volante della Rossa di Maranello non sarà una passerella visto che il suo lavoro non è ancora finito. Infatti, il pilota spagnolo è chiamato a dare il suo contributo nella difficile rincorsa del ‘Cavallino Rampante’ alla McLaren che guida, con 21 punti di vantaggio, la classifica iridata costruttori. D’altronde, per lo stesso driver figlio d’arte il titolo mondiale costruttori sarebbe un ottimo biglietto da visita con cui presentarsi ai cancelli di Grove, quartier generale della Williams, suo prossimo team.

Pertanto, non ci sono dubbi sul fatto che ad Abu Dhabi Sainz non alzerà il piede dall’acceleratore ma spingerà a manetta fino all’ultimo metro. Glielo impongono non solo gli obblighi contrattuali e ragioni di convenienza ma anche il suo grande legame con la rossa. Lo dimostra una foto che ha lasciato a bocca aperta i tifosi della Ferrari.

Carlos Sainz, la foto della maglietta con i podi e le vittorie con la Ferrari

Per Carlos Sainz solo tre le stagioni con la tuta rossa della Ferrari, eppure sono state sufficienti a far sì che la Rossa di Maranello gli sia entrata nel sangue e che la sua livrea rossa sia ormai una sorta di sua seconda pelle. Non ci credete? Allora date un’occhiata alla scatto postato su ‘X’ dall’account “ElReyGuiri”.

La foto in questione ritrae l’ormai prossimo ex ferrarista di spalle nel suo box. Fin qui nulla di strano se non fosse per il particolare della maglietta che indossa il driver iberico. Sul retro di quest’ultima sono analiticamente elencati tutte le vittorie e i podi conquistati al volante di una monoposto della Ferrari.

Una maglietta, dunque, che celebra la sua avventura con la Rossa di Maranello a testimonianza del fatto che per il driver spagnolo il ‘drive through’ per Maranello è stata una tappa fondamentale nella sua carriera e perciò indimenticabile, anche al netto di alcune ‘incomprensioni’ con il suo ormai prossimo ex compagno di box, Charles Leclerc. D’altra parte, la rivalità tra compagni di team giovani, ambiziosi e di pari talento è quasi inevitabile.

Carlos Sainz luce en la camiseta interior sus podios y victorias con Ferrari. pic.twitter.com/xHeEmDpNqh — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) December 6, 2024

Comunque, indossando la suddetta maglietta Sainz simbolicamente ci dice anche che ormai si è gettato alle spalle la sua avventura con la Ferrari e che, quindi, è pronto ad iniziarne una nuova con la Williams augurandosi che sia ricca di soddisfazioni come quella con la Rossa di Maranello.