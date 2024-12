Non solo lotta Scudetto: quante squadre per la salvezza. Venezia e Como smuovono la classifica

Da Roma e Torino in giù – entrambe le squadre sono a quota 16 punti – nessuna squadra è legittimata a dormire sonni tranquilli. L’ultimo weekend che sta giungendo al termine ha detto innanzitutto che il Parma è rimasto a quota 15 dopo le due vittorie contro Venezia e Lazio, data la sconfitta a San Siro contro l’Inter. Risale il Genoa con 5 punti negli ultimi 3 match che valgono il sorpasso sul Cagliari, uscito ko da Firenze oggi e fermo a 14, uno meno del Grifone.

Lecce e Verona fatte a pezzi da Roma ed Empoli: rispettivamente hanno 13 punti e 12, con i giallorossi che hanno appena cambiato guida tecnica affidandosi a Giampaolo ed i veneti che potrebbero farlo a breve.

Nel match delle 18 infine ecco Venezia e Como che vogliono ancora dire la loro: 2-2 che porta un punto a testa: decidono le reti di Nicolussi Caviglia (con deviazione fortuita di Pohjanpalo), l’autorete di Candela, il guizzo di Belotti (primo gol quest’anno) e l’eurogol di Oristanio direttamente da calcio d’angolo. Nel finale molte polemiche per il gol annullato a Nicolussi Caviglia per fuorigioco di Pohjanpalo. Il Como sale dunque a 12, il Venezia rimane ultimo a 9, uno in meno del Monza penultimo.