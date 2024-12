Serie A, crollo Verona: vince l’Empoli 1-4 al Bentegodi

Vince 1-4 l’Empoli a Verona contro l’Hellas nella 15^ giornata di Serie A. Successo largo e pesante per i toscani che schiantano un Verona sempre più in crisi.

Serie A, le ufficiali di Verona-Empoli

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Livramento, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Pezzella; Cacace, Esposito; Pellegri. All. D’Aversa.

Empoli show, crolla il Verona

Pronti ed Empoli che perde Pellegri, al suo posto entra Colombo. Al 16′ la sblocca Sebastiano Esposito, Empoli avanti. Errore in disimpegno di Bradaric, sfruttato da Esposito che mette una palla in area. Corta respinta di Magnani, che poi sporca la conclusione dell’attaccante empolese finita alle spalle di un incolpevole Montipò. 4 minuti e ancora Esposito fa 0-2. Anjorin ruba il pallone a Belahyane, arriva al limite dell’area e serve Esposito che, posizionato sulla destra, calcia sul primo palo invece di crossare e trafigge Montipò. Al 34′ è poi Cacace a fare 0-3. Maleh serve in verticale in area Cacace che prova il tiro e deposita alle spalle di Montipò aiutato anche dalla deviazione di Tchatchoua. 2 minuti e Tengstedt prova a riaprirla. Tchatchoua spinge per la prima volta in partita sulla destra, entra in area vincendo il duello con Pezzella e mette in mezzo per Tengstedt che calcia di prima intenzione firmando così la rete della speranza gialloblù. Al 43′ è poi Colombo a fare 1-4. Punizione per l’Empoli affidata ad Esposito, che centra la barriera veronese. La palla torna a Colombo, che controlla e calcia di sinistro spedendo la palla in rete alla sinistra di un impietrito Montipò. Nella ripresa non succede più nulla vince 1-4 l’Empoli.