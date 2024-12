Mazzata terribile per Leclerc: il dolore è fortissimo

Charles Leclerc non riesce a crederci, ecco cosa è successo al termine del GP di Abu Dhabi vinto da Norris

Il mondiale di Formula 1 si è ufficialmente concluso e, tra gioie e dolori, è stato senza dubbio uno spettacolo più coinvolgente rispetto a quelli precedenti. Ne escono vincitori, alla fine, Max Verstappen nella graduatoria e piloti e la McLaren per il titolo costruttori.

La vittoria del team britannico sembrava potesse arrivare in modo molto più tranquillo per Lando Norris e Oscar Piastri, visto come si erano messe le cose in qualifica ad Abu Dhabi. La gara, però, ha rischiato di complicarsi. Il contatto tra Verstappen e Piastri al primo giro ha costretto l’australiano a stare nelle retrovie, costringendo Norris a fronteggiare il possibile ritorno delle Ferrari.

Nonostante la pressione delle Ferrari, Lando Norris è riuscito gestire il suo primato in modo ottimale tenendo alle sue spalle Carlos Sainz, che ha chiuso al secondo posto l’ultima gara della sua carriera in Ferrari e Charles Leclerc, terzo classificato dopo una rimonta dalle retrovie.

Leclerc deluso, le parole del monegasco al termine del GP di Abu Dhabi

Il monegasco lascia Abu Dhabi con una grande delusione. Partito ultimo per via di un giro cancellato in Q2 ed una penalizzazione di 10 posizioni per il cambio di alcune componenti della monoposto, è stato protagonista di una rimonta sensazionale.

Dall’ultimo al terzo posto per un Gran Premio che, senza dubbio, ha fatto credere al pilota Ferrari di potercela fare a conquistare il titolo costruttori. Da qui l’enorme delusione al termine della gara, manifestata tutta nell’ultimo team radio della stagione.

“Fa male. Questa fa tanto male. Grazie a tutti per gli sforzi profusi in questa stagione. Non sono bastati, ma il prossimo anno lo saranno, ne sono sicuro. Grazie ancora per non aver mai mollato, non aver vinto il titolo fa veramente male. Volevo tanto farcela anche per chiudere alla grande il periodo in squadra insieme a Sainz. Gli auguro il meglio. Mi spiace che quanto raccolto oggi non sia stato abbastanza“, ha detto al team mentre andava verso il podio.

Anche Sainz ha ringraziato tutti per i quattro anni in Ferrari. Il pilota madrileno esordirà subito con la Williams nei test di Abu Dhabi. Il suo sostituto, Lewis Hamilton, guiderà invece la Ferrari in un test privato a Fiorano previsto a gennaio con data ancora da definire.