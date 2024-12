Monza-Udinese 1-2, altro ko per Nesta

Cade ancora il Monza che esce sconfitto 1-2 in casa contro l’Udinese di Kosta Runjaić. Successo pesante per i bianconeri ora noni in classifica. Resta invece penultimo il Monza di Nesta.

Monza-Udinese, le ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Lucca la sblocca, Udinese avanti

Vince 1-2 l’Udinese a Monza. Friulani avanti dopo 7 minuti. In gol Lucca. L’Udinese passa in vantaggio grazie alla sua prima azione offensiva: Ripartenza perfetta dei bianconeri orchestrata da Ekkelenkamp. Zarraga riceve un lungo cross di Thauvin e passa la palla a Zemura, che si prepara a effettuare un nuovo traversone. Il centravanti, con un colpo di testa, supera Turati e segna. Due minuti e ancora lo stesso Lucca trova il 2-0 ma la rete viene annullata. Al 38′ è poi Pereira a sfiorare il pari. Caprari lo serve con un preciso passaggio filtrante e il portoghese, senza pensarci due volte, calcia di prima intenzione dal limite dell’area, puntando il secondo palo. Giannetti, con un’ottima scivolata, riesce a deviare il tiro in corner, evitando il peggio. Al 44′ ancora brianzoli vicini al gol con Bondo. Bondo si fa trovare pronto per raccogliere un pallone respinto dalla difesa friulana e tenta immediatamente un tiro. La sua conclusione di destro avviene a pochi passi dalla porta difesa da Sava.

Pari Monza, poi vittoria bianconera

Pronti via e al 4′ della ripresa è 1-1. Dopo un’azione insistente di Maldini, che riesce a penetrare nell’area avversaria, il suo tiro viene parato da Giannetti. Tuttavia, il pallone rimane nell’area dei bianconeri e l’ex giocatore del Sassuolo è il più rapido a intervenire, infilando la palla in rete. Brianzoli che spingono e sfiorano il vantaggio con Caprari. Chance per Caprari! Izzo effettua un grande recupero, rubando palla nella trequarti difensiva dell’Udinese e servendo l’ex giocatore del Verona. Caprari prova a calciare a incrociare, ma la sua conclusione finisce troppo larga. Al 70′ è però l’Udinese a fare 1-2. Thauvin lancia Ekkelenkamp, che con un preciso passaggio premia la corsa di Bijol sulla sua destra. Il centrale sloveno si ritrova a tu per tu con Turati e calcia a rete. La deviazione di tacco del portiere non basta a evitare il gol. A 9′ dal termine traversa Monza. Mota sfiora il gol! Kyriakopoulos effettua un cross preciso, Mota si eleva in anticipo su Giannetti e colpisce di testa con un tiro potente, ma la palla si stampa sulla traversa. Vince l’Udinese. Altro ko per il Monza.