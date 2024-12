Pedullà: “Serie C, Fontana favorito per la panchina del Gubbio”

Il Gubbio è uscito sconfitta dalla sfida esterna contro il Milan. 1-0 il finale, gara decisa da Cheick Traoré al minuto 23. Un ko, l’ennesimo per gli umbri che hanno deciso di cambiare. Via Roberto Taurino, già ufficialmente esonerato, e via alla ricerca di un nuovo tecnico.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, già oggi la società umbra dovrebbe incontrare Gaetano Fontana. Nella lista del Gubbio ci sono anche altri nomi come Eziolino Capuano, Cangelosi e Colucci. Il tecnico campano però sembra aver guadagnato una posizione favorevole nella corsa alla panchina eugubina e già oggi dirigenza e tecnico si incontreranno per trovare un accordo.