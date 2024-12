Real Madrid, a Bergamo per provare la risalita in Champions: torna Vinicius Jr

A Bergamo per riprendere la corsa verso gli ottavi di Champions League dopo aver convinto ben poco nelle prime 5 giornate. Il Real Madrid si prepara ad affrontare un’Atalanta che comanda la Serie A. I blancos recuperano Vinicius con Ancelotti che in conferenza lancia Mbappe: “Poteva essere la prima conferenza senza parlare di Mbappé, ma hai rovinato tutto (ride, ndr). Sta bene, sta meglio: io gli ho dato tutta la fiducia di cui lui ha bisogno. Domani speriamo sia una partita chiave per lui, ma anche per noi“.

Real Madrid, Ancelotti crede nei suoi

Una vittoria fondamentale che il Real non può mancare per riprendere a correre in vista delle ultime due giornate. Con Ancelotti che crede nella sua squadra: “Ho molta fiducia nella squadra e nei miei giocatori, abbiamo l’obiettivo di finire bene questo anno, domani sarà la partita più complicata di questo ciclo di partite di questo finale di 2024. Non c’è una ricetta magica, vorrei dire che il rapporto tra il mister e il club è cruciale per ottenere risultati, se poi le cose vanno bene è perché quel rapporto funziona. Sono convinto al 100% di questo“. Fiducia quindi nei suoi giocatori per provare ad iniziare al meglio quest’ultima parte di 2024….