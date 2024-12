Verstappen è una furia: “Sono stron****”

Max Verstappen, dopo aver vinto il quarto titolo del mondo consecutivo, ha rivelato che presto sarà padre. Arriva una risposta piccata ad una precisa domanda

Max Verstappen è diventato quattro volte campione del mondo al culmine di una stagione differente dalle altre con la sua Red Bull ma altrettanto vincente. Una faticaccia soprattutto per come aveva preso la piega nella seconda parte dell’anno, con le prestazioni dell’olandese e soprattutto della scuderia in forte calo. Praticamente mai aiutato da Sergio Perez, l’attuale leader di Formula 1 ha dovuto fare tutto da solo per arrivare a tagliare il traguardo.

Subito dopo l’ufficialità del titolo, il classe ’97 ha dato una bella notizia a tutti i suoi fan, rivelando che presto sarà papà. La sua compagna Kelly Piquet è incinta e regalerà al suo Max il privilegio di diventare padre. Si tratterà di uno dei pochi nel circus, considerando la giovane età media dei piloti presenti in F1. La notizia è stata accolta molto positivamente soprattutto all’interno della famiglia, a partire dalla gioia di Jos Verstappen.

Verstappen sbotta, è una furia dopo la domanda: l’annuncio

Il padre di Max non diventerà nonno per la prima volta, in quanto già ha altri nipoti ma l’emozione è comunque immensa. Proprio lui è stato intervistato dal ‘De Telegraaf’, rilasciando alcune dichiarazioni interessanti. Poi però è sbottato ed è diventato una furia dopo una precisa domanda.

Si diceva, infatti, in passato che avere un figlio rallentasse i piloti “di un secondo al giro“, amava ripetere Enzo Ferrari. Naturalmente parliamo di un’altra epoca, ormai superata e tra l’altro mai riscontrata da dati statistici. Una pura diceria alla quale si può credere o meno. Tagliente e secca la risposta da parte del signor Jos: “Questa è una stronz**a! Anzi può essere solo una motivazione in più. Max sa già da tempo che diventerà papà ma questo non gli ha impedito di vincere il titolo mondiale. Basta vedere come ha vinto in Brasile, quando già sapevamo tutti la notizia. Questo pensiero non l’ha mai disturbato”.

Il papà di Max è convinto, insomma, che la cosa non rallenterà il leader della Red Bull alla caccia del quinto titolo mondiale di fila nel 2025. “Quello che lui fa in pista è meraviglioso, ma costruire una famiglia è ancora più bello. In estate sarà stupendo stare tutti insieme”, è la chiosa di un orgoglioso Jos Verstappen.