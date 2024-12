Manchester City, Ruben Dias: “Per noi è una settimana fondamentale”

Ruben Dias, difensore del Manchester City, ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di Torino contro la Juventus in Champions League: “Per noi inizia una settimana molto importante perchè domani (mercoledì 11 dicembre) affronteremo la Juventus in Champions League e nel fine settimana ci attenderà il derby contro lo United. Chiaramente ora siamo concentrati soltanto sulla prime delle due sfide che sarà molto complicata e in palio ci sono punti preziosi. Non stiamo attraversando un momento semplice, ma dobbiamo sfruttare questa situazione per crescere tutti, individualmente e come squadra, dimostrando tutto il nostro valore. Tornando alla Juventus, affronteremo una squadra temibile, che gioca bene a calcio. Conceicao? Probabilmente ha sorpreso in positivo chi non lo conosceva. Io ero consapevole del suo valore già da tanto tempo, di conseguenza non sono rimasto sorpreso dal suo rendimento. Francisco è un grande giocatore, ma domani non ci focalizzeremo soltanto sui singoli, ma sul collettivo della Juventus. Dovremo giocare un’ottima gara per ottenere un risultato positivo“.