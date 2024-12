L’Inter cade al 90′: prima sconfitta in Champions per Inzaghi

Primo gol subito e prima sconfitta in Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che cade 1-0 alla BayArena di Leverkusen: decisivo un gol di Mukiele che regala 3 punti pesantissimi alla formazione allenata da Xabi Alonso.

PRIMO TEMPO

Prima frazione di gioco in cui il Bayer Leverkusen parte all’arrembaggio creando diversi grattacapi ai nerazzurri che con il passare dei minuti alzano il proprio baricentro impegnando a più riprese Kovar. L’occasione più pericolosa capita ai padroni di casa con Tella che al 3′ colpisce la traversa.

SECONDO TEMPO

Seconda frazione di gioco in cui si abbassano i ritmi e non ci sono grande occasioni da segnalare eccezion fatta per il gol vittoria di Mukiele sugli sviluppi da calcio d’angolo con il difensore che approfitta di alcuni svarioni della difesa nerazzurra.