Milan-Stella Rossa, Fonseca per scacciare i cattivi pensieri: Musah a destra, spazio a Calabria

Dopo il ko in campionato contro l’Atalanta, il cammino europeo del Milan assume ancora di più un significato differente per il popolo rossonero. Se in campo nazionale può una bella botta sul morale del Diavolo vedere allontanarsi il carrozzone delle squadra a ridosso della vetta, in quello europeo le ambizioni di Leao e compagni rimangono quelle di poter sfruttare il calendario per risalire la china rilanciando le proprie ambizioni.

La serata contro il Real Madrid ha lasciato il segno e rimarrà un pensiero fisso in ogni uscita in questa edizione della Champions: quando vuole, il Milan sa far male a chiunque. Spazio a Calabria nell’undici titolare come novità, confermato Musah nel tridente d’attacco con Loftus-Cheek che sostituirà l’infortunato Pulisic e Leao a sinistra, dietro a Morata.

Le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.