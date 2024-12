Hamilton e Leclerc già nei guai: mazzata ufficiale

Lewis Hamilton e Charles Leclerc devono stare attenti: l’ultimo annuncio è una vera mazzata per le aspettative Ferrari nel 2025

I due piloti faranno coppia nella prossima stagione, con la speranza di riportare il Cavallino Rampante nelle posizioni che merita. Il secondo posto nel Costruttori quest’anno deve essere il trampolino di lancio verso i futuri successi.

La stagione di Formula 1 si è appena chiusa e lo sguardo è già rivolto al 2025. I team si sono ritrovati sempre sulla pista di Abu Dhabi per testare vetture e gomme in previsione del prossimo anno, con cambi di casacca di grande impatto, come Sainz con la divisa della Williams. La Ferrari ha chiuso al secondo posto nel Mondiale Costruttori, a soli 14 punti dalla McLaren, dimostrando di essere assolutamente competitiva nella seconda parte di campionato.

L’arrivo di Hamilton nel 2025 dovrà rappresentare un salto in avanti importante, sia di mentalità che di modalità di lavoro, magari di sprone anche per Leclerc. L’obiettivo dichiarato per l’anno prossimo è quello di tornare a vincere, almeno uno dei due titoli. Vasseur avrà il compito di convogliare tutta questa grande attesa in risultati, dovendo fare i conti con squadre competitive come la McLaren, fresca di successo.

L’annuncio di Lando Norris spaventa tutti: “Il 2025 sarà il mio anno”

Piastri e Norris hanno dimostrato di poter vincere gare e dominare su buona parte dei circuiti, riportando a casa un titolo che a Woking mancava dal 2008, dai tempi di Lewis Hamilton. Dopo 16 anni (all’epoca fu il Mondiale Piloti) la McLaren ha rimesso piede nell’albo d’oro, bruciando sul filo di lana la Ferrari, arrivata in lotta sino all’ultima gara.

Nel 2025 probabilmente si ripartirà con una lotta a 4, che coinvolgerà la Mercedes di Russell e Antonelli, la Red Bull di Verstappen (e Perez?), la Ferrari di Leclerc e Hamilton e la McLaren.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Secondo quanto dichiarato da Lando Norris a caldo, subito dopo aver tagliato la linea del traguardo di Abu Dhabi, il 2025 sarà il suo anno. Dopo aver conquistato l’alloro delle squadre, ora potrebbe essere arrivato il suo turno. Nel team radio il giovane inglese ha dichiarato: “Congratulazioni a tutti, incredibile, sono così orgoglioso di voi. Ve lo meritate tutti. Grazie per questo anno speciale. L’anno prossimo sarà anche il mio”.

Insomma l’idea è quella di diventare campione del mondo, prendendosi la rivincita su Verstappen, che quest’anno è riuscito a beffarlo nonostante una vettura inferiore come prestazioni.