Lacrime Leclerc, notizia appena arrivata: è UFFICIALE

Leclerc rilascia un comunicato ufficiale che spiazza tutti, tifosi sorpresi e commossi: cosa succede

Si è concluso per la Formula 1 un anno pieno di grandi emozioni e colpi di scena, un 2024 che in pochi avrebbero immaginato così incerto e appassionante alla vigilia. Tra i piloti, pur soffrendo, si è confermato campione del mondo Max Verstappen, ma l’andamento della stagione è stato molto più accidentato del previsto. Il dominio Red Bull non c’è più, la concorrenza ha rialzato la testa e promette battaglia anche per il 2025.

Infatti, nel Mondiale costruttori c’è stato l’avvicendamento, con il meritato trionfo della McLaren, che ha portato a casa un successo prestigioso, frutto di una annata in cui la sua crescita è stata esponenziale. E questo rende gli inglesi candidati autorevoli al successo nelle due classifiche per il prossimo anno. Si attende la risposta della Ferrari, che è stata competitiva fino all’ultimo e ha addirittura sfiorato l’impresa.

La Rossa ha concluso, in classifica, in ritardo di appena 14 punti, quasi un’inezia. Tutto aperto fino all’ultima gara, sono mancati i dettagli per fare la differenza al team di Maranello. Ma la notizia più importante è comunque aver ritrovato una Ferrari in grande spolvero.

Capace di vincere 5 Gran Premi e che per il 2025 può sognare in grande con la coppia Leclerc-Hamilton. Il monegasco ha vinto tre gare e nell’ultima gara è stato protagonista di una rimonta strepitosa fino al terzo posto, che purtroppo non è bastata. Proprio da lui, arrivano dichiarazioni che spingono i tifosi alla commozione.

Leclerc, il saluto ai tifosi e a Sainz su Instagram e l’appuntamento al 2025: “Il nostro momento arriverà”

Sul suo profilo Instagram, Leclerc ha pubblicato un post in cui ha tracciato il bilancio dell’anno appena trascorso. Facendo trasparire tutte le sue emozioni, condividendole con il suo pubblico.

Un po’ di rammarico, innanzitutto, per il verdetto finale: “Ci siamo andati così vicini, perdere il campionato all’ultima gara è difficile da accettare – ha scritto – Ma sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto e costruito come squadra”. C’è stato spazio anche per qualche soddisfazione: “Vincere a Monza e a Montecarlo è sempre stato il mio sogno e lo ricorderò per sempre”.

Arriva quindi il momento dei ringraziamenti commossi prima delle vacanze e di tornare in pista: “Grazie Carlos (Sainz, ndr) per essere stato un compagno di squadra fantastico e avermi spinto sempre a migliorare. E’ stato un onore lottare al tuo fianco per la Ferrari. E grazie a tutti quelli che mi hanno supportato nei momenti belli e in quelli brutti. Il nostro momento arriverà, ne sono certo, lavoreremo per preparare la prossima stagione e per riprovarci”.