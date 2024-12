Mazzata tremenda su Schumacher: è finita, fan increduli

Michael Schumacher deve mandar giù una notizia tremenda e con lui anche tutti i suoi tifosi e gli appassionati di Ferrari e Formula 1

Il campione tedesco ha segnato un’epoca per quanto riguarda il Motorsport, riscrivendo il libro dei record e detenendo ancora oggi, assieme a Lewis Hamilton, il primato di sette titoli mondiali vinti. Eppure in una speciale classifica non compare.

Michael Schumacher non può essere tralasciato in nessuna classifica del Motorsport si voglia realizzare, sia per numeri ottenuti in pista, che per livello di guida e di talento espresso. Il suo non era il semplice valore fine a se stesso ma un’applicazione quasi disumana, da fredda macchina calcolatrice. Con la Ferrari assunse anche un livello di popolarità completamente differente, con un’umanità che in pochi gli riconoscevano. Da lì la sua immagine ha subito un’impennata importante, con una simpatia diversa agli occhi dei fan.

Eppure, nonostante questo, Schumacher non figura nell’ennesima classifica stilata per stabilire chi sono i 50 migliori atleti e sportivi uomini di tutti i tempi. Stabilire chi sia il GOAT (greatest of all time) non è semplice nemmeno all’interno della stessa disciplina, figuriamoci in assoluto. Su X/Twitter, Time Capsule Tales ha voluto condividere una graduatoria forse discutibile.

Nella classifica dei migliori 50 atleti di tutti i tempi non c’è Schumacher: Michael Jordan guida la classifica

In una maxi classifica allargata di 50 nomi sono accomunati personaggi mitologici dello sport mondiale, come Muhammad Ali, Usain Bolt, Serena Williams, Cristiano Ronaldo e Tiger Woods. Ci sono poi dei fenomeni multidisciplinari come Bo Jackson (football americano e baseball) e Jim Thorpe, che addirittura aggiunse alle due discipline regine degli sport americani anche due medaglie olimpiche nell’atletica.

In questa speciale classifica, molto discussa tra i fan, il podio è composto da Wayne Gretzky, membro per eccellenza della Ice Hockey Hall of Fame, Muhammad Ali, il pugile più famoso di tutti i tempi e Michael Jordan, il basket in persona. MJ è stato giudicato il migliore di sempre, per una serie di fattori fisici e tecnici, che lo hanno reso forse l’atleta con maggiore incidenza nella sua disciplina.

Quello che balza agli occhi è la mancanza di Schumacher nel gruppo dei 50 migliori, parzialmente giustificata dal fatto che non sono stati premiati piloti e ciclisti, perché alle prese con un mezzo e non solo con le proprie capacità fisiche. Molti fan hanno storto la bocca.