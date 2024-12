Wanda Nara choc, nuova sconcertante rivelazione in queste ore

Arriva una rivelazione davvero pesante riguardo la situazione familiare burrascosa di Wanda Nara e del calciatore Mauro Icardi

L’ex coppia più chiacchierata e discussa, tra quelle che legano mondo dello sport e showbusiness, è senza dubbio quella formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. Ovvero la showgirl argentina, divenuta anche una seguitissima influencer, ed il centravanti del Galatasaray, con un ampio passato nelle fila dell’Inter anche con la fascia da capitano al braccio.

Tante le storie da gossip che sono state descritte e raccontate in questi ultimi anni su questo matrimonio, che ha regalato ai due anche due splendide bambine. Presunti tradimenti, separazioni, riconciliazioni il tutto non dimenticando anche la diagnosi di una malattia delicata per Wanda. Ma ora le cose si sarebbero nuovamente complicate, almeno da quanto è emerso sui social.

La Nara e Icardi ormai sembrano essersi lasciati definitivamente da tempo. Lo ha testimoniato un video pubblicato dal calciatore, che ha ripreso in segreto l’ormai ex moglie descrivendola come una ‘approfittatrice’, scatenando la reazione della donna. Insomma, non corre più buon sangue tra la showgirl e l’attaccante, capaci di scatenare le cronache rosa ancora una volta.

Parla la sorella di Mauro Icardi: “Separazione già prevista”

A dare un commento in più alla particolare situazione da gossip c’ha pensato Ivana Icardi, sorella del calciatore ex Inter. La donna, anche lei piuttosto nota in Argentina ed ex concorrente del GF Vip in Italia, ha rilasciato un’intervista al magazine Hola! Argentina in cui non ha lesinato pareri personali.

Il quadro dipinto di suo fratello è piuttosto chiaro: “Il rapporto con Mauro è sempre stato buono negli ultimi anni, nonostante mi accusassero di stare al suo fianco per soldi e fama. Abbiamo avuto delle discussioni sincere, ma solo perché avevo un punto di vista diverso da quello di sua moglie. Credo mio fratello non distinguesse la differenza tra chi lo ha sempre amato solo come Mauro e chi lo amava perché era ricco e famoso, ciò mi ha fatta sentire impotente per anni”.

Parole dure e severe di Ivana, che continuano anche quando si parla di Wanda Nara: “Con lei era impossibile andare d’accordo, ciò che penso su di lei l’ho già detto in passato e non voglio ripetermi. La rottura tra loro era ampiamente prevista, ora spero solo che trovino un po’ di pace”. Insomma, Ivana Icardi si schiera al fianco del fratello e conferma i rapporti burrascosi con l’ex cognata.