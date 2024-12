Addio ad un talento incredibile: mondo del calcio in lacrime

Mondo del calcio in lacrime per la scomparsa di un giovane talento deceduto dopo un malore: il lutto è straziante

Un nuovo e tragico lutto si è abbattuto sul mondo del calcio che ha perso quello che era un talento di grande valore, lasciando senza parole i tifosi, rimasti con il cuore straziato davanti a questa terribile notizia.

A piangere stavolta è il movimento calcistico inglese che ha dovuto dire addio ad una delle sue promesse più brillanti e delle quali si parlava un gran bene. Chiunque lo vedeva giocare era sicuro che Kaylen Dennis avrebbe fatto carriera e sarebbe arrivato molto in alto viste le doti tecniche ed atletiche che mostrava sul campo da gioco, ma purtroppo per lui sulla sua strada c’è stato un destino tragico e beffardo che gli ha tolto tutto in un niente.

Il talento classe 2007 è deceduto dopo un malore accusato durante una partita e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per lui non c’è stato niente da fare. Una notizia che ha lasciato scosso ed inerme il calcio inglese che è stato costretto a salutare quello che era destinato ad essere un top player di altissimo livello. Di lui si diceva che aveva un talento incredibile nonostante i 17 anni, ed è un dolore immenso sapere che li avrà per sempre e non potrà più illuminare i campi di gioco con la sua classe.

Considerato uno degli astri nascenti del calcio inglese, all’età di soli 17 anni Kaylen Dennis è deceduto dopo aver accusato un malore durante una partita. Il giovane giocatore si è accasciato a terra nel corso del match e nonostante i soccorsi siano intervenuti subito si è solo potuto constatare il suo decesso, scioccando tutta l’Inghilterra.

Ad annunciare il suo decesso è stato il suo stesso club, il Walthamstow Football Club, che tramite un comunicato pubblicato sui suoi canali social si è detto “devastato” per la scomparsa di Dennis. Il club inglese si è stretto attorno alla famiglia del giovane calciatore, facendo le più sentite condoglianze ai parenti, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e voluto bene.

We are devastated to learn of the passing away of one of our U23 players, Kaylen Dennis during a game at the weekend.

We send our deepest condolences to his family, friends, teammates and everyone that knew him.

💙

— Walthamstow Football Club (@walthamstowfc) December 11, 2024