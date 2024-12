Dramma atroce in Formula 1: tumore “piuttosto aggressivo”

Il mondo della Formula 1 è stato scosso da un dramma atroce: racconto da brividi, è malato di tumore

Un dramma atroce ha sconvolto il mondo della Formula 1, rimasto pietrificato nel sapere che uno dei personaggi che più hanno fatto la storia di questo sport sta lottando con un tumore piuttosto aggressivo.

Manca da tempo nel paddock, Eddie Jordan. L’ex proprietario dell’omonimo team di Formula 1 era ricomparso in pubblico per la firma del suo grande amico Adrian Newey per l’Aston Martin, di cui è agente. Il motivo per il quale non si è fatto vedere per tutto questo tempo in Formula 1 è stato rivelato dallo stesso manager irlandese nel corso del suo podcast Formula For Success che co-conduce con l’ex pilota David Couthard.

Durante l’ultima puntata, Jordan ha gelato tutti affermando di essere stato colpito da un tumore alla vescica e alla prostata per il quale sta sostenendo le cure del caso. L’imprenditore ha trascorso il periodo più duro e buio della sua vita, svelando come stia lottando contro questo brutto male dallo scorso marzo, mese in cui gli fu diagnosticato.

Formula 1, dramma Eddie Jordan: ha un tumore alla vescia e alla prostata

Dallo scorso marzo è iniziato un lungo calvario per Eddie Jordan. Il tumore si è infatti esteso a colonna vertebrale e bacino. La malattia è “piuttosto aggressiva” ma Jordan non si vuole certo arrendere e lancia un messaggio di speranza per tutti.

Sempre all’interno dell’ultima puntata del suo podcast, il manager ha voluto rassicurare tutti, mandando un messaggio a chi soffre del suo stesso male: “Sono andato dal medico e ho avuto questa diagnosi. Ma quando c’è la volontà di andare avanti, c’è un modo per farlo. E invito tutti a resistere e a lottare, perché ne vale la pena. Io ne sto uscendo, tutti dovrebbero uscirne. La prognosi è assolutamente fantastica”, ha dichiarato mostrando positività.

Jordan ha poi sottolineato quanto sia importante la prevenzione, invitando gli ascoltatori a sottoporsi a controlli periodici che possono permettere di stroncare sul nascere questi brutti mali e che non c’è motivo di provare vergogna nell’andare a fare questi esami. Un messaggio molto importante quello di Jordan al quale non possiamo non unirci, soprattutto in un’epoca dove i casi di tumore sono in continuo aumento anche tra i giovani.