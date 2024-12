Lazio, due volte il Napoli e l’impresa di Amsterdam: contro l’Inter out Castellanos

E’ la Lazio la vera sorpresa di questa Serie A: dopo la vittoria per 3-1 in Coppa Italia la formazione allenata da Mister Baroni non ha sbagliato neanche in campionato e in Europa League concede il bis al Maradona dopo il successo dell’Olimpico e superando l’Ajax a domicilio. Decisivo Isaksen con una prodezza che ha permesso ai biancocelesti di sbancare Napoli.

Biancocelesti quinti con merito a meno sei dalla vetta occupata dall’Atalanta: riscattato il passo falso di Parma e impresa contro la squadra di Farioli che ha sbattuto contro il muro eretto da Mandas e compagni in campo europeo. L’unica brutta notizia della splendida serata di domani sera sarà la squalifica al Taty Castellanos: l’argentino, presente nell’elenco dei diffidati, dopo l’ammonizione di Napoli, salterà il match contro l’Inter per squalifica.