Sorpresa per Hamilton, lacrime a dirotto: tifosi sconvolti

Tanta commozione per Lewis Hamilton: sorpresa per il britannico che dal 2025 sarà con la Ferrari, tifosi sconvolti da quanto è successo!

Sono giorni particolari questi per Lewis Hamilton. Quelli del passaggio alla Ferrari e soprattutto dell’addio alla Mercedes dopo ben undici stagioni. Era arrivato, infatti, nella scuderia tedesca nel 2013 e lì ha vinto sei dei suoi sette titoli mondiali, consacrandosi come uno dei grandissimi della disciplina. Va via da recordman e tenterà l’assalto al primato assoluto con la “Rossa”, proprio dove sono arrivati la maggior parte dei titoli di Michael Schumacher, con il quale attualmente detiene il record di trionfi.

Il classe ’85 sta vivendo ore frenetiche e di grande trasporto emotivo. Da una parte c’è la nuova avventura con la quale sta cercando di prendere dimestichezza, avendo fatto diverse visite a Maranello nelle ultime ore per prendere contatto con il team di ingegneri, con il volante e in generale con tutto il nuovo mondo con cui dovrà lavorare. Dall’altra l’emozione per un addio ad una parentesi bella importante della sua carriera.

Lacrime per Lewis Hamilton con i tifosi sconvolti dopo la sorpresa ricevuta dal britannico

Ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo Gran Premio un weekend fa, era stato a lungo celebrato in modo fin troppo eclatante con alcuni colleghi che scherzosamente hanno fatto notare come il britannico non si stava ritirando dalla competizione e dalla Formula 1 ma stava “solo” cambiando team. Questo non ha frenato le celebrazioni da parte della sua ormai ex scuderia.

In particolare c’è un gesto sorprendente che non è passato inosservato e ha fatto davvero commuovere sia i fan che lo stesso Hamilton. La Mercedes, infatti, tramite lo storico ingegnere di pista del britannico, Peter Bonnington (detto “Bono”), ha fatto eseguire alcuni comandi al pilota stesso dal volante che l’hanno condotto, al termine del giro d’onore ad Abu Dhabi, ad un emozionante video.

Stick around for Mercedes’ steering wheel surprise for Lewis in Abu Dhabi 📺 Forever they rise 🥹#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/4VRK4devWO — Formula 1 (@F1) December 12, 2024

Quest’ultimo ripercorreva la sua lunga carriera in Mercedes concluso con lo slogan “Forever we rise” (ovvero “sempre in alto”) per ricalcare uno dei celebri motti di Hamilton che è proprio “Still I rise“. Il video ha suscitato forti reazioni e tante lacrime tra i fan. Adesso per lui si spalancano le porte della scuderia di Maranello dove proverà a mettersi alle spalle le emozioni di anni in Mercedes e arrivare a vincere anche con il team italiano.