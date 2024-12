La festa rovinata, il pareggio col Genoa e l’assenza di Maldini al compleanno del suo “Milan”

“Tanti auguri AC Milan per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà mai scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia é memoria“. Paolo Maldini affida ad un post su Instagram il suo messaggio d’auguri per il “suo” Milan. Nel giorno del compleanno rossonero dei 125 anni. Nel day after della festa rovinata dal Genoa e dove la sua assenza ha brillato più delle stelle che hanno sfilato con i trofei della storia milanista, il leggendario capitano del Milan si limita a poche semplici parole per spiegare il suo amore per la maglia e quello di tutta la sua famiglia.

Festa rovinata

A rovinare la festa del Milan ci ha pensato il Genoa di Patrick Vieira. Uno che la maglia del Milan l’ha vestita per pochissimo, è stato bocciato e si è costruito una carriera di altissimo livello altrove. Quasi una vendetta da parte del francese che è uscito imbattuto da San Siro nella serata “più romantica”. La serata dei 125 anni di storia finita con la contestazione della Curva, che ha criticato duramente proprietà e dirigenza.

Una serata che di romantico, nel senso letterario del termine, ha solo il dolore dei tifosi di non poter più vedere il loro Milan. Un club che punta sempre a vincere e che spesso riesce nell’impresa di vincere. Un grosso problema con la storia rossonera che si traduce nella decisione di relegare all’oblio la figura di Paolo Maldini. Una bandiera del club, colpevole di volere il meglio per il futuro della squadra. E che ha opposto la sua voglia di vittoria ai giochini di mercato dell’attuale proprietà. Attentissima a tenere i conti in ordine, guadagnare dallo scouting e vincere solo se dovesse casualmente capitare l’opportunità.