Pessime notizie per Pogacar, la scelta è irrevocabile

L’ufficialità appena arrivata coglie di sorpresa anche Pogacar. Tutto confermato per il 2025

Il 2024 vissuto da Tadej Pogacar è stato un anno ricco di soddisfazioni e di momenti da ricordare. Il ciclista sloveno, divenuto campione del mondo lo scorso settembre, ha vinto tutto quello che c’era da vincere o quasi e nel 2025 punterà a fare ancora meglio.

Dopo aver vinto il Giro d’Italia ed il Tour de France, per il prossimo anno l’obiettivo dichiarato di Pogacar è la Vuelta di Spagna che è il terzo per importanza tra i grandi giri a tappe. Lo sloveno è sempre più ambizioso e tutti i suoi sforzi si concentreranno ora nel poter trionfare in Spagna ed aggiungere un nuovo trofeo al suo già ricco palmares. La Vuelta è prioritaria nei piani del campione del mondo e, pur di uscirne vincitore, ha deciso di non prendere parte al Giro d’Italia 2025.

Tuttavia, per il ciclista sloveno non ci sono solo belle notizie e nelle ultime ore ha dovuto prendere atto di una che lo riguarda indirettamente. Attraverso i propri canali social, la Red Bull Bora Hansgrohe ha annunciato che al prossimo Giro d’Italia vi prenderà parte Primoz Roglic, sloveno come Pogacar e suo rivale da qualche anno.

Giro d’Italia 2025, ci sarà anche Roglic: c’è l’annuncio ufficiale

Non ci sarà Tadej Pogacar, ma il Giro d’Italia 2025 potrà contare sulla presenza di un altro ciclista di assoluto valore come Primoz Roglic. Tramite i proprio canali social il suo team, la Red Bull Bora Hansgrohe, ha annunciato che il ciclista tornerà a disputare il Giro d’Italia a distanza di due anni dall’ultima partecipazione in cui ha conquistato la vittoria.

Roglic ha voglia di bissare quel successo, cercando di sfruttare il momento positivo che sta vivendo, avendo già vinto la Vuelta lo scorso anno, proprio l’ultimo tassello che manca a Pogacar. Tra i due c’è una forte rivalità, nata nel Tour de France del 2020 quando quest’ultimo soffiò la maglia gialla da sotto il naso di Roglic. La madre di Pogacar ha fatto sapere come in Slovenia una piccola parte di tifosi ha sviluppato addirittura astio nei confronti del figlio, reo di aver “tradito” il connazionale in quell’occasione.

Nonostante si tratti di una minoranza, ciò ha acceso e non poco la rivalità tra i due e di certo a Pogacar non farà piacere che Roglic possa “sfilargli” la maglia rosa da lui conquistata lo scoro anno.