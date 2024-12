Dybala al Galatasaray? Il vice presidente del club turco: “So che ci sono stati dei contatti”

Dybala al Galatasaray? Queste le parole del vicepresidente del club turco, Metin Ozturk riprese da TMW: “Ci sono calciatori che partiranno e altri che si uniranno alla nostra squadra durante la sessione di trasferimenti invernale. Ogni operazione sarà intrapresa in linea con le indicazioni di Okan Buruk e del team scout. Io non sto supervisionando l’operazione, so che ci sono dei contatti, ma chi decide è Okan Hodja. Il compito della dirigenza è solo quello di garantire l’eventuale finanziamento e portare avanti la trattativa. Posso dire che ci sono comunque molti calciatori interessati al nostro club”.